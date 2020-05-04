«Это какая-то дичь»: Суд будет рассматривать дело экс-главы «ЦИК ДНР» в закрытом режиме

Дело бывшего главы «центральной избирательное комиссии ДНР» Романа Лягина теперь будет рассматриваться в Шевченковском районном суде Киева в закрытом режиме. Об этом сегодня, 4 мая, в Facebook сообщил активист, участник АТО Виталий Овчаренко.

«Дело главы "центральной избирательное комиссии ДНР" Лягина сливают в киевском суде! Сегодня состоялось очередное заседание по делу дела "головы ЦИК" Лягину, который проводил "референдум 11 мая" и причастен к созданию тюрьмы в "Изоляции" в Донецке. Это там, где током пытают и в 2020 году», – написал активист

Он напомнил, что после ареста Лягина на подконтрольной Украине территории суд пытались перенести в Донецкую область. «Мол, по месту преступления, но удалось отстоять проведение заседаний в Киеве», – отметил Овчаренко.

Еще 4 месяца назад ему стало известно, что «по Лягину идет решалово и дело пытаются замять». «Вы вдумайтесь, человека, который организовывал антигосударственный "референдум", который легализовал российскую оккупацию, пытаются оправдать. Человека, который причастен к созданию в арт платформе "Изоляция" в Донецке настоящего концентрационного лагеря, пытаются порешать и замять с минимальными последствиями. Это какая-то дичь», – пишет активист.

«Сегодня было очередное заседание. И суд постановил что из соображений его безопасности теперь заседания будут проходить в закрытом режиме! То есть, теперь на общественно важное дело, одного из руководителей "русской весны 2014" не попасть в качестве слушателей», – сообщил он.

«Готовимся друзья к митингам! Под суд нам не запретят приходить!», – призвал Овчаренко.

Напомним, что Роман Лягин – один из лидеров «русской весны» в Донецкой области. Как глава «ЦИК ДНР» является организатором «референдума» 11 мая 2014 года. С 16 мая по 26 сентября 2014 года Лягин был «министром труда и социальной политики ДНР», затем снова возглавил «ЦИК ДНР». В апреле 2016 года из-за разногласий с руководством «республики», критикой «главы ДНР» Александра Захарченко и «главы народного совета» Дениса Пушилина его отправили в отставку. Тогда же Лягина задержали силовики «ДНР» и бросили «на подвал». После освобождения он срочно выехал в Россию. Несколько лет проживал в аннексированном Крыму.

В июне 2019 году Лягина задержали на подконтрольной Украине территории. Лягина арестовали без возможности внесения залога. В сентябре он начал давать показания в рамках уголовных производств, сделка со следствием ему не предлагалась. 19 ноября обвинительный акт в отношении Лягина передан в суд. Судебное слушание идет с декабря 2019 года. Ему инкриминируется государственная измена.