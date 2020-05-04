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Как будут работать салоны красоты и парикмахерские: Минздрав опубликовал требования

04.05.20 19:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение перечень противоэпидемических мероприятий для салонов красоты и парикмахерских в период карантина. Соответствующий проект распоряжения главного санитарного врача Украины опубликовала пресс-служба МОЗ.

Общественное обсуждение будет длиться до 6 мая.

Согласно документу, всем парикмахерским и салонам красоты следует:

  • организовать обязательный температурный скрининг для всех работников перед началом смены. Сотрудников, у которых будет будет выявлена температура выше 37,2 или признаки ОРВИ, – не допускать к работе;
  • вести прием клиентов исключительно по предварительной записи, с соблюдением интервала между клиентами не менее 15 минут и исключения контакта между ними. Ожидание очереди должно быть вне помещения и с соблюдением социальной дистанции в 1,5 м;
  • запретить нахождение посторонних лиц и ожидающих в учреждении, кроме одного из родителей, которые сопровождают детей, или сопровождающих лиц с инвалидностью;
  • организовать на входе мест для дезинфекции рук, а персонал обеспечить пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств;
  • допускать клиентов только в средствах защиты (в масках или респираторах), которые прикрывают нос и рот. Разрешается одновременное пребывание не более одного клиента на 10 кв. м площади. Между местами предоставления услуг должно быть минимум 2 м;
  • временно отстранить от работы сотрудников старше 60 лет или с хроническими заболеваниями;
  • обслуживать клиентов только в масках или респираторах и одноразовых перчатках;
  • проводить дезинфекцию и уборку после обслуживания каждого клиента.

Работники салонов красоты должны соблюдать следующие правила:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их антисептиками, не реже, чем раз в 3 часа;
  • при кашле или чихании прикрывать нос и рот согнутой в локте рукой или одноразовой салфеткой;
  • не касаться руками лица;
  • воздержаться от контактов с людьми, у которых есть симптомы ОРВИ;
  • самоизолироваться в случае появления симптомов респираторных заболеваний.

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