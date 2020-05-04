Линия разграничения «на замке»: Бывший украинский полицейский не может выехать из «ЛНР» к семье

Украинский полицейский, который сейчас находится на пенсии, из-за закрытия линии разграничения не может выехать из неподконтрольного украинской власти Луганска, куда он приехал проведать больную мать. Новость о продлении в Украине карантина до 22 мая ошеломило мужчину. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает Датский Совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC – DDG).

До 2014 года Сергей с семьей жил в Луганске, выехали из города после того, как в 250 метрах от его дома упал снаряд «Града». Переселенцы обосновались в Мелитополе (Запорожская обл.).

По специальности Сергей «инженер-механик». Проработав много лет в полиции и выйдя на пенсию, он занялся ремонтом техники. «В Мелитополе ремонтирую все, что несут. А благодаря новой технике соседняя мастерская отдает мне сложные заказы, например, ремонт плат ноутбуков», – рассказывает Сергей.

В 2018 Сергей получил грант от DRC – DDG, благодаря чему смог купить инфракрасную паяльную станцию.

В Луганске у мужчины осталась мать. Два месяца назад женщина упала и сломала ногу. Поэтому сын отправился на неподконтрольную территорию, чтобы ей помочь. Но из-за закрытия в связи с карантином линии разграничения он уже почти 2 месяца не может выехать из «ЛНР».

«Я думал приехать на 3 дня, решить вопрос, но назад уже не смог вернуться. На КПВВ мне говорят, что пропускают только по прописке. Я прописан в Луганске, а справка переселенца и временная регистрация не подходят. Я в шоке, не знаю, что мне дальше делать», – говорит мужчина.

На днях матери Сергея исполнится 88 лет, она выздоравливает и уже может передвигаться на ходунках. А в Мелитополе его ждут трое детей-школьников и жена, которая не работает. Все они живут в съемной квартире.

Чтобы поддержать семью в Мелитополе сейчас ему приходится подрабатывать в Луганске. Переслать деньги невозможно, поэтому он в Луганске отдает заработанное матери товарища, который живет в Харькове. А товарищ пересылает такую же сумму жене Сергея.

Как сообщалось ранее, на период карантина через линию разграничения пропускают людей только в самых крайних случаях.