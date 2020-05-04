RU
Все новости

Девочки были дома: В «ДНР» заявили о ранении трех детей в результате обстрела

04.05.20 20:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 4 мая, в результате обстрела в «ДНР» были ранены три ребенка. Об этом сообщает представительство «ДНР» в Совместном центр по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что обстрел произошел в районе поселка Александровка (расположен в 18 километрах от Донецка). «В результате чего получили ранения трое несовершеннолетних детей, девочки 7 и 10 лет, которые в момент обстрела находились дома по адресу ул. Горького, 368а», – говорится в сообщении.

Относительно ранений девочек уточняется:

  • девочка – 2013 г.р., предварительный диагноз осколочное ранение спины;
  • девочка – 2010 г.р., предварительный диагноз осколочное ранение в голову;
  • девочка – 2013 г.р. предварительный диагноз осколочное ранение ноги.

На данный момент дети госпитализированы в Донецк: двое девочек – в областной травматологический центр, третий ребенок – в областную больницу им Калинина.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк