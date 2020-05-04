Девочки были дома: В «ДНР» заявили о ранении трех детей в результате обстрела

Сегодня, 4 мая, в результате обстрела в «ДНР» были ранены три ребенка. Об этом сообщает представительство «ДНР» в Совместном центр по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что обстрел произошел в районе поселка Александровка (расположен в 18 километрах от Донецка). «В результате чего получили ранения трое несовершеннолетних детей, девочки 7 и 10 лет, которые в момент обстрела находились дома по адресу ул. Горького, 368а», – говорится в сообщении.

Относительно ранений девочек уточняется:

девочка – 2013 г.р., предварительный диагноз осколочное ранение спины;

девочка – 2010 г.р., предварительный диагноз осколочное ранение в голову;

девочка – 2013 г.р. предварительный диагноз осколочное ранение ноги.

На данный момент дети госпитализированы в Донецк: двое девочек – в областной травматологический центр, третий ребенок – в областную больницу им Калинина.