В Мариуполе зарегистрировали 52 случая COVID-19

В Мариуполе с начала эпидемии зарегистрированы 52 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из них 8 пациентов выздоровели, 1 случай летальный. Об этом сегодня, 4 мая, сообщила заместитель городского головы Ксения Сухова на брифинге в горсовете, передает корреспондент «Донецких новостей».

«На лечении находятся 54 человека, их них 45 – с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 9 человек с подозрением на коронавирус. Состояние пациентов средней тяжести, ближе к удовлетворительному, динамика положительная», – отметила Сухова.

Заместитель мэра добавила, что на амбулаторном лечении находятся 47 человек, из них 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 9 – с подозрением на коронавирусную инфекцию. По словам Суховой, у этих пациентов болезнь протекает в легкой форме, они находятся под наблюдением семейных врачей.

На лабораторные исследования направлено 135 проб. На самоизоляции под наблюдением врачей находятся 209 контактных лиц ранее установленных больных COVID-19, а также 20 горожан, прибывших из-за границы.

Напомним, 3 мая в Мариуполе скончался пациент областной больницы интенсивного лечения, которому диагноз COVID-19 подтвердили уже после смерти. Умерший – мужчина 69-ти лет, был пациентом урологического отделения областной больницы. Кроме того, у него был ряд заболеваний, в том числе сердца и сосудов, гипертоническая болезнь.