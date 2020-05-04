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В «ЛНР»: Жителя Луганска «приговорили» к 12 годам за «госизмену»

04.05.20 20:52
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В «ЛНР» жителя Луганска «приговорили» к 12 годам лишения свободы за «государственную измену». Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

В «генпрокуратуре» заверяют, что мужчина при пересечении пункта перехода у Станицы Луганской сам обратился к сотрудникам СБУ, «после чего был завербован и с июня 2017 года по апрель 2019 года осуществлял шпионаж и оказание иной помощи Службе безопасности Украины».

«В частности, луганчанин собирал и передавал своему куратору из СБУ сведения в отношении действующих военнослужащих народной милиции ЛНР и сотрудников правоохранительных органов республики», – говорится в сообщении.

В «ЛНР» уверяют, что «подсудимый полностью признал свою вину».

«Приговор верховного суда вступил в законную силу», – резюмируется в сообщении.

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