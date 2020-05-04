Вице-премьер Резников станет заместителем главы украинской делегации в ТКГ, – Ермак

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников будет назначен заместителем главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Леонида Кучмы. Об этом сегодня, 4 мая, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «Интерфакс-Украина».

Он также сообщил, что в рабочие подгруппы ТКГ войдут представители соответствующих украинских министерств и народные депутаты Украины.

«Сегодня очень важно дать Минскому процессу новый импульс, и Украина это делает. Сегодня мы выступили с инициативой повысить уровень представительства делегаций в Минске в Трехсторонней контактной группе. То есть, теперь наряду с руководителем нашей делегации господином Кучмой его заместителем становится вице-премьер-министр господин Резников, а также мы добавляем в представительство в каждой подгруппе представителей соответствующих министерств на уровне не ниже, чем замминистра, также добавляем представителей парламента. Так, несколько руководителей профильных комитетов также будут привлечены к этой работе», – сказал Ермак в ходе онлайн-дискуссии «Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома», организованной Atlantic Council.

Глава ОПУ подчеркнул, что украинская сторона прилагает максимум усилий для выполнения договоренностей декабрьского саммита лидеров Нормандского формата.

«К сожалению, я вынужден вам сказать, что многие из этих договоренностей до сих пор не выполнены. Безусловно, есть достижения. Сегодня мы освободили из плена 131 человека. Но продолжают стрелять, не завершена программа по разминированию, до сих пор не допущен Красный Крест, а без этого нельзя эффективно продолжать искать всех наших людей на неподконтрольной территории. И по-прежнему не согласованы три новых места для разведения [сил и средств]», – заявил Андрей Ермак.

Он также рассказал, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского предложил представителям остальных трех стран, которые являются участниками Нормандского формата, присоединиться и лично приехать в Минск, чтобы увидеть, что там происходит, и почему не выполняются договоренности.