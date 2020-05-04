Абсолютно здоров: Нардеп Вадим Новинский излечился от коронавируса

Народный депутат Украины Вадим Новинский заявил, что излечился от коронавируса. Об этом сегодня, 4 мая, политик сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. После проведенного обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров», – написал Новинский.

Он поблагодарил всех, кто поддерживал его «молитвами и добрым словом». «Желаю скорейшего выздоровления всем, кто также заболел и сегодня борется с коронавирусом», – добавил парламентарий.

Напомним, 15 апреля у нардепа Вадима Новинского диагностировали коронавирус. Болезнь проходила без симптомов. Ранее диагноз COVID-19 был подтвержден у 8-ми народных депутатов Украины. Народные депутаты Украины из Луганской области Сергей Шахов и Руслан Горбенко, у которых было лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, вылечились от коронавируса.