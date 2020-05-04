Двухцветная: Медики Донетчины рассказали, какая защитная маска правильная (Видео)

В период карантина и повышенного спроса на средства индивидуальной защиты в продаже можно встретить поддельные маски.

Например, недавно мошенница из Краматорска пыталась поставить «Донецкой железной дороге» маски сомнительного качества на общую сумму 10 млн грн. «Установлено, что дама пыталась поставить около 700 тыс. защитных масок подозрительного происхождения и за завышенной ценой. Качество масок окончательно установит экспертиза», – прокомментировала Галина Прищепа, пресс-офицер Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Медики утверждают, что лучший барьер для вирусов – трехслойная хирургическая маска. «Это классическая маска, которую все знают. Она двухцветная: с одной стороны – зеленая или голубая, а с обратной – белая. Она состоит из трех слоев, средний слой по структуре напоминает папиросную бумагу, материал называется спандбонд. Этот слой и есть самым важным», – сообщил Александр Педенко, начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

Эксперты отмечают, что маску можно сшить и самостоятельно. Но не из обычной ткани, а из 8-ми слоев марли. «Ее можно носить 2-4 часа, потом сменить на иную. А прежнюю – постирали, термически обработали (прогладили). Вот это важно, а от того, что вы возьмете сертифицированную маску и будете ее носить трое суток подряд, от этого никому легче не будет», – говорит Владимир Кирилюк, первый заместитель начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Донецкой области.

Он дополняет, что ношение маски – это не только защита, но и принцип взаимоуважения в период карантина. «Для этого – чтобы я не был источником для вас, а вы для меня – конечно, подойдет любая маска», – дополнил он.

Чтобы не попасть на подделку, медики советуют приобретать маски в аптеках – здесь все товары имеют сертификаты качества, и эти документы по требованию покупателя провизоры обязаны предоставить.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»