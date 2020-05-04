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Обстрел в «ДНР»: Количество раненых увеличилось

04.05.20 21:37

В «ДНР» при вечернем обстреле в районе поселка Александровка (18 км от Донецка) ранение получил также 55-летний мужчина. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает представительство «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Осколочные ранения теменной части головы и ног получил мужчина, 1965 г. р., проживающий по адресу пер. Лилиной, 4», – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате сегодняшнего обстрела были ранены три сестры 2013 и 2010 годов рождения. Они были госпитализированы в больницы Донецка.

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