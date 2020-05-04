Украина никогда не будет вести переговоры с «Л-ДНР», – Ермак о Консультативном совете в ТКГ

В Консультативный совет в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) могут быть привлечены только те граждане Украины, которые не участвовали в войне на Донбассе и не совершали преступлений. Об этом сегодня, 4 мая, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-конференции, организованной Atlantic Council, передает «Голос Америки».

Он прояснил позицию украинской власти относительно идеи создания Консультативного совета в рамках Минского процесса.

«В соответствии с Минскими договоренностями Украина должна согласовать три законодательных акта с "представителями территорий". Украина воспринимает как "представителей территорий" представителей гражданского общества, граждан Украины, у которых единственное украинское гражданство, которые не принимали участие в войне против Украины, вынужденно остались на оккупированной территории, не являются сегодня преступниками, не убивали наших воинов, не принимали преступных решений», – сказал глава Офиса президента.

Именно с этими людьми, по его словам, украинская власть готова общаться в рамках Минского процесса, где есть три стороны переговоров – Украина, Россия и ОБСЕ.

«Украина никогда не будет вести переговоры с так называемыми "ЛНР / ДНР"», – подчеркнул Ермак.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников будет назначен заместителем главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кучмы.