Фонд Рината Ахметова закупил еще 20 тыс. тестов на коронавирус для проверки врачей «скорой помощи»

В Украину прибыл очередной груз экспресс-тестов для выявления вируса COVID-19, закупленных для страны Фондом Рината Ахметова. Партия, состоящая из 20 000 диагностических комплектов, предназначена для тестирования на коронавирус врачей «скорой помощи». Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-служба Фонда

«Именно бригады неотложной помощи первыми выезжают к пациентам с подозрением на коронавирус. Они находятся в группе высокого риска и защитить их – одна из приоритетных задач. Тесты будут распределены между областными центрами экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе, Ровно, Виннице, Львове и Житомире. Общее количество медиков, которые там работают, около 10 тысяч человек», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

В рамках проекта «200 скорых для Украины» Фонд передал государственным медучреждениям 200 спецавтомобилей, укомплектованных наилучшим оборудованием и способных преодолевать бездорожье. «Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал врачам такое количество суперсовременных машин скорой помощи. Медики получили 114 "реанимаций на колесах", 64 внедорожника и 22 неонатальных автомобиля, оборудованных аппаратами ИВЛ итальянского производства. Сегодня многие из этих "скорых" задействованы в борьбе с эпидемией по всей стране. Фонд постоянно поддерживает контакты с медиками, работающими на этих автомобилях, и заботится об их безопасности в условиях эпидемии», – отметили в пресс-службе.

Также Фонд уделяет внимание приобретению средств индивидуальной защиты для украинских медиков. Уже закуплено и передано МОЗ уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных, защитный биологический и противохимический костюм, защитные одноразовые комбинезоны, многослойные респираторы, защитные маски и очки.

Ранее Фонд закупил и передал в опорные государственные больницы 300 000 тестов для выявления коронавируса. Они уже поступили в регионы.

Подробно о том, как Фонд Рината Ахметова помогает Украине бороться с коронавирусом, читайте тут.