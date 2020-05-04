Застрял в бельевых веревках: В Краматорске мужчина пытался совершить самоубийство

В Краматорске мужчина после ссоры с родителями пытался спрыгнуть с балкона на 5-м этаже и покончить жизнь самоубийством. Его спасли полицейские. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает Краматорский отдел полиции ГУНП Украины в Донецкой области.

Как рассказали правоохранители, на днях поступил сигнал о ссоре между 49-летним мужчиной, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и его родителями.

На месте полицейские выяснили, что мужчина постоянно проживает с родителями. Не имея постоянной работы и злоупотребляя спиртными напитками, он стал устраивать дома скандалы.

«Краматорчанин уже успел вылезти из окна балкона, расположенного на 5-м этаже, но застрял в бельевых веревках. Сотрудники краматорской группы реагирования на факты домашнего насилия успели его схватить и затянули в квартиру», – сообщили в полиции подробности инцидента.

На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи.