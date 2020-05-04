Вину признали и раскаялись: На Луганщине будут судить трех участниц «референдума ЛНР»

Прокуроры Луганской области направили в суд обвинительные акты в отношении трех женщин, которые принимали участие в организации и проведении «референдума» 11 мая 2014 года. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Женщины обвиняются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

По данным следствия, в мае 2014 три гражданки Украины в составе «участковых избирательных комиссий» приняли участие в организации и проведении «референдума» по поддержке «Акта о государственной самостоятельности ЛНР» на территории села Верхняя Ольховая (Станично-Луганский район) и села Степное (Беловодский район).

Обвиняемые выполняли функции «членов комиссии»: формировали списки избирателей, выдавали местным жителям «бюллетени», следили за процессом и порядком голосования на «избирательном участке» и участвовали в подсчете голосов.

«Учитывая, что во время досудебного расследования указанные лица полностью признали свою вину в совершении инкриминируемого им преступления, искренне раскаялись, активно способствовали раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ними и прокурорами по уголовным производствах заключены соглашения о признании виновности», – говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществлялось следователями следственного отдела 3-го управления ГУ Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.