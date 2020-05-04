Карантин: Украинцы стали чаще смотреть сериалы и больше есть

В период карантина украинцы стали чаще смотреть фильмы и сериалы, а также больше заниматься домашними делами. А 20% – стали больше питаться. Таковы данные очередной волны опроса «Градус здоровья Украины. Обратная связь»*, которая проводилось 23-24 апреля.

Доминирующими эмоциями украинцев во время карантина остаются тревога (37%), надежда (37%), а также неуверенность (35%). Но с начала апреля снизился уровень страха и тревожности.

С начала апреля снизилась доля украинцев, которые считают вероятной угрозу лично заразиться коронавирусом – с 41% до 35%.

Как и в начале апреля, 16% украинцев считают коронавирус очень серьезной проблемой для себя лично, снижается процент тех, кто считает коронавирус очень серьезной проблемой для жителей Украины (с 35% до 29%) и стабильно высоким остается процент тех, кто считает, коронавирус очень серьезной угрозой для экономики (70%).

В сравнении с докарантинным периодом, украинцы стали больше смотреть фильмы / сериалы, телевидение. Также чаще они занимаются домашними делами. А 20% опрошенных ответили, что стали больше питаться. Больше уделять времени поиску работы при карантине стали 9% украинцев.

Больше всего людям не хватает встреч с друзьями, живого общения, прогулок и денег.

* «Градус здоровья Украины. Обратная связь» – совместный проект Медиа Группы Украина и исследовательской компании Gradus Research. Исследование проведено на базе онлайн-платформы Gradus, 29 апреля – 2 мая, метод – самозаполнение. Объем выборки – 600 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет в городах 50+. Сумма процентов в графиках и диаграммах округлена. Погрешность выборки не превышает 3,12%.