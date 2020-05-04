Шестые сутки под землей: В «ЛНР» к бастующим шахтерам приехал «министр»

Сегодня вечером, 4 мая, на бастующую шахту «Никанор-Новая» (Перевальский район, г. Зоринск) приехал «министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР» Павел Мальгин. Об этом сообщают жители в соцсетях.

Они отмечают, что шахтеры продолжают протест на глубине 400 м под землей. Горняки уже 6-е сутки отказываются подниматься на поверхность, пока не будут выполнены их два главных требования – выплатить задолженность по заработной плате в полном объеме, начиная с 2014 года, и не закрывать шахту.

По поводу ситуации на «Никанор-Новой» сегодня прошло заседание «правительства ЛНР», о результатах которого и должен был доложить бастующим Малыгин. Но на данный момент информации об итогах визита нет. Известно лишь, что «министр» долго совещался с директором шахты.

Напомним, в «ЛНР» на шахте «Никанор-Новая» 29 апреля началась забастовка шахтеров – 38 горняков отказались подниматься из забоя на поверхность. Основные требование: выплатить задолженность по заработной плате, которая суммарно составляет около 20 месяцев, а также не закрывать шахту. 2 мая сообщалось, что под землей уже было 50 бастующих. Благодаря акции протеста 1 мая работникам выплатили оклады за 2 месяца. Но люди продолжают акцию, настаивая на полном погашении долга, сохранении предприятия и чтобы против протестующих не вводились силовые санкции. Также они требуют, чтобы к ним допустили «республиканские» СМИ.