В Мариуполе еще три медработника заразились коронавирусом

В Мариуполе сегодня, 4 мая, зарегистрированы еще 3 новых случая COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Все инфицированные – медработники: 53-летний мужчина и две женщины – 44 и 54 лет. Они контактировали с больными, которые ранее заразились коронавирусом в областной больнице интенсивного лечения.

«Кроме того, сегодня получили заключение экспертов, что есть две смерти от COVID-19 в Мариуполе и Светлодарске. Мужчины – 69 и 40 лет. Они умерли вчера. Но были основания сомневаться в причинах их смерти. Проведенные экспертизы эти сомнения развеяли», – написал Кириленко.

«Таким образом, с начала карантина и на сегодня COVID-19 унес жизни трех жителей Донецкой области. Все – мужчины: 84-летний с Дружковки, 40-летний из Светлодарска и 69-летний из Мариуполя», – добавил губернатор.

Он отметил, что с начала пандемии на Донетчине COVID-19 подтвержден у 84 человек, из них: 13 пациентов выздоровели, 3 – скончались.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на утро 4 мая в Украине коронавирусом заболели 12 331 человек (1 619 – выздоровели, 303 пациента скончались). На подконтрольных украинским властям территории Луганской области – 37 случаев (1 пациент выздоровел, летальных случаев – 0).

В «ДНР» по состоянию на 4 мая выявлены 128 случаев COVID-19 (16 человек выздоровели, 4 пациента скончались). В «ЛНР» – 144 случаев заболевших (12 человек выздоровели, 1 – скончался).