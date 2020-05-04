«Откат» за исследование переселенцев: В Старобельске дело директора центра соцслужб передано в суд

Дело директора Старобельского районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи о получении «отката» передано в суд. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает прокуратура Луганской области.

В прокуратуре напомнили, что в Старобельске сотрудница данного центра соцслужб по заказу аналитического агентства должна была провести исследование ситуации по интеграции внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Луганской области. Ее руководительница (директор данного центра) за выполнение данных работ потребовал «откат» в 13 тыс. грн.

Подозреваемая была задержана в своем служебном кабинете 26 марта 2020 года непосредственно после получения взятки. К ней судом применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Прокуратура Старобельска направила в суд обвинительный акт в отношении директора районного центра социальных служб по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Данная статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Отметим, что в первоначальном сообщении прокуратуры о возбуждении дела речь шла об откате в 10 тыс. грн.