Елена Шушинская: Мир сейчас живет теми правилам, которыми Донецк живет уже пять лет

Ужасно – это не когда сидишь дома в превентивных целях. А когда сидишь дома и боишься, что в окно может жахнуть снаряд.

Страшно, это когда гуляешь по пустынным улицам с собакой, не потому что все люди дома, в кругу семьи, на самоизоляции. А потому что в этих домах никого нет.

Особенно страшно, когда смеркается и в глазах многоэтажек вместо уютных огоньков на кухне, темная, холодная пустота. Пустоту эту дополняет снарядная канонада, от которой опустевшие квартиры потряхивает вместе со всем содержимым. Мягкие диваны, круглые столы, широкие телевизоры и яркие детские уже лет пять не видели своих хозяев. Где-то иногда загорается свет, а где-то все остановилось году в 2014-м.

Люди уезжали в спешке, на две недели, а сейчас некоторые из них сменили прописку/гражданство. Поэтому кто-то уже никогда не вернется, а кому-то и возвращаться некуда, что намного страшнее.

Все мы сейчас в плену вируса, но всех объединяет вера, что скоро это закончится. Как скоро – другой вопрос. Что закончится война в моем родном городе у меня уже нет никакой уверенности. Остались только крохи надежды. И лично для меня все это страшнее пандемии.

Хотя почти весь мир сейчас живет ровно теми правилам, по которым живут в Донецке последние пять лет. Страх за собственную жизнь и полная неуверенность в завтрашнем дне. Осознание того, что какие планы не строй все может молниеносно измениться в самую худшую сторону.

И уже можно перефразировать классика «НЕ думают люди в Ленинграде и Риме, что смерть-это то, что бывает с другими». А все очень рядом, и мир очень хрупок. И нет для смерти разницы: за белых или красных. Абсолютно все равно. Просто врывается в города, жизни, под видом вируса или войны и разрушает все.

С вирусом сейчас борются всем миром. Кто борется с войной? Особенно если войной ее никто не называет, но люди продолжают умирать.

Дома, на карантине, самое время задуматься, что же мы такого творим, что природа по сути сама начала войну против человечества. Может надо совсем перестать воевать, чтобы еще больше сил и ресурсов потратить на изучение общего мутирующего врага. Но судя по практически ежедневным бахам за окнами, войне даже мировая пандемия не помеха.

Публикуется с разрешения автора, исходный текст размещен на Facebook-странице Елены Шушинской