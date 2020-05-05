По пропускам и с поездками на дачи: Как живет «закрытый» на карантин Алчевск

В «ЛНР» город Алчевск с 23 апреля закрыт на карантин в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусом. В городе введен ряд ограничительных мер, при этом в отдельных случаях работает городской транспорт и разрешены поездки на дачи. Об этом рассказала «глава администрации Алчевска» Наталья Пяткова.

В городе не работают рынки, магазины непродуктового профиля. «Работают только продуктовые магазины. Введен масочный режим, должна соблюдаться социальная дистанция», – сказала Пяткова.

«Мэрия» ежедневно проводит мониторинг цен на социально значимые продукты, чтобы не допустить их удорожания. Тем не менее цены на некоторые товары выросли. «Товарами город обеспечен. Необоснованного завышения цен пока не наблюдается. Есть сезонные товары, на которые сейчас цена увеличилась. А также товары, которые уже завозятся в республику с изначальным увеличением цены – при пересечении границы выписывается декларация, в ней фиксируется эта цена, а дальше идет местная торговая наценка», – пояснила Пяткова.

Согласно предписаниям, в городе должен был быть полностью остановлен общественный транспорт. «Но по ходатайству металлургического завода были введены специальные рейсы на городских маршрутах. По ним 3 раза в день едет общественный транспорт, в которых перевозятся люди на основании пропусков. Эти маршруты используются как для сотрудников медкомбината, так и для работников сферы медицины, правоохранительных органов, коммунальных предприятий и других жизнеобеспечивающих предприятий», – рассказала «мэр».

Она уточнила, что по спецмаршруту транспорт ездит с 5:00 до 9:00, с 17:00 до 19:00, с 18:00 до 21:00. Данные периоды привязаны к графику смен Алчевского меткомбината.

Нет ограничений для передвижения по городу аварийного и спецтранспорта. «Для них никаких пропусков не требуется», – дополнила Пяткова.

Она отметила, что передвижение по городу идет по принципу: «кто имеет право – тот передвигается, кто не имеет – сидит дома».

При этом для выезда за пределы Алчевска обязательно нужен спецпропуск, который выдается в «администрации» для лиц, которые имеют право на передвижение по «республике». «Мы соприкасаемся с городами Перевальск, Брянка и Стаханов, поэтому проводили совместные совещания по этому поводу. Мы определили единый образец пропуска. И если пропуск выдан в Стаханове, то он действителен на проезд аж до Алчевска, и наоборот», – отметила «мэр».

В связи с началом дачного сезона жители просили разрешить им тоже выезжать за пределы Алчевска: вопрос не только в огородах, на участках у многих живут домашние животные, живность, которых нужно кормить. «Было много вопросов по этому поводу. Для алчевцев это очень животрепещущий вопрос, потому что почти у каждого есть дачный участок. А весенний день – год кормит, и чтобы было что собирать осенью, нужно сейчас сажать. Многие алчевцы имеют на дачах живность, которую нужно кормить. И нам в правительстве пошли на встречу, было принято решение огородникам тоже выдавать пропуска. Эти люди должны в администрацию предоставить документы, что ни являются членами садоводческого общества», – уточнила Пяткова.

В городе закрылись детские сады, школы перешли на дистанционное обучение. «Окончание учебного года будет происходить в республике поэтапно. 30 апреля закончили обучение в начальной школе, 15 мая – до 8 класса, 25 мая – старшая школа. Праздник последнего звонка – будем смотреть по ситуации с коронавирусом», – дополнила руководитель Алчевска.

Она напомнила, что жители старше 65 лет должны по возможности находиться дома на самоизоляции. Остальные рядовые граждане могут выходить в магазины, выгуливать животных, выбрасывать мусор – но только вблизи своего дома. «При этом, если человек присматривает за своими пожилыми родственниками, то он может перемещаться по городу, пропуск для этого не нужен. И если патруль его остановит, то войдут в положение», – заверила Наталья Пяткова.

По ее словам, в городе проводятся мероприятия по дезинфекции. «Работающий транспорт обрабатывается несколько раз в день, обрабатываем остановки. Собственники обрабатывают магазины», – резюмировала она.

Напомним, что 23 апреля в «ЛНР» 5 городов закрыли на карантин, в том числе и Алчевск.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube