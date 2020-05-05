1 человек погиб, 6 – получили травмы: В «ДНР» рассказали о ДТП (Фото)

В «ДНР» в период с 1 по 3 мая произошло 4 ДТП, в которых 1 человек погиб, 6 человек получили травмы, и зарегистрированы 17 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

2 мая в Ленинском районе Донецка 42-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo, по предварительным данным, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части вправо. Там авто наехало на бордюрный камень, а затем на металлический забор и дерево. В результате ДТП пассажир автомобиля был травмирован.

Всего за выходные, как уверяют в «ДНР», выявлены 414 нарушений ПДД, среди которых 44 факта управления транспортом в состоянии опьянения.

Напомним, в «ДНР» в период с 18 по 20 апреля произошло 8 ДТП, в которых 9 человек получили травмы, и зарегистрированы 14 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения.