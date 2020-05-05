На неподконтрольной Донетчине в результате обстрела погибла женщина, – ОБСЕ

В неподконтрольном украинским властям Спартаке (Донецкая обл.) в результате обстрела погибла женщина. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 4 мая.

2 мая сотрудники морга в неподконтрольном правительству Донецке сообщили наблюдателям, что 1 мая к ним доставили тело 67-летней женщины с пулевым ранением в области груди, которое стало причиной ее смерти.

Мужчина в возрасте 60-69 лет, представившийся мужем погибшей, рассказал, что 1 мая его супруга получила огнестрельное ранение, не совместимое с жизнью, в результате стрельбы, когда она была в саду у их дома на ул. Чапаева в Спартаке (неподконтрольный правительству, 9 км к северу от Донецка).

По словам местной жительницы (в возрасте 50-59 лет), 1 мая, когда она была в Спартаке у себя дома, который расположен примерно в 150 м от дома погибшей, она услышала очереди и увидела, как в женщину попала пуля, после чего она позвонила в «скорую помощь», которая забрала раненую в больницу в Донецк.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела мирная жительница Спартака получила пулевое ранение в область левой лопатки. Позже стало известно, что жительница Спартака, которая была ранена во время обстрела из стрелкового оружия, умерла.