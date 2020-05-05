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Учебный год завершится дистанционно: Как выглядит календарь обучения

05.05.20 11:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Правительство продлило сроки общенационального карантина в Украине до 22 мая 2020 года. «Решение правительства предусматривает ослабление некоторых карантинных ограничений с 11 мая. Для учебных заведений все останется неизменным – они проводят дистанционное обучение и готовятся к завершению учебного года», – пояснила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно. Календарь обучения будет выглядеть так:

  • до 31 мая продлятся занятия;
  • до 1 июля должен быть завершен учебный год;
  • до 15 июня школы завершают оформление свидетельств о получении базового среднего образования; свидетельств достижений и табелей знаний;
  • в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс.

Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после завершения ГИА в форме ВНО. Если ученики 1-8, 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.

Предварительно в Минобразования сообщали, что в этом году государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов отменена.

«Для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 в 2019/2020 учебном году МОН рекомендует воздержаться от проведения массовых мероприятий, в частности – последних звонков и выпускных вечеров», – отметили в пресс-службе.

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