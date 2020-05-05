НВФ обстреляли жилые кварталы на Донбассе, – пресс-центр ООС

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) продолжают намеренно обстреливать жилые кварталы населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Об этом вечером в понедельник, 4 мая, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил (ООС).

«Сегодня утром (4 мая, – ред.) в Верхнеторецком одна из 82 мм мин разорвалась в опасной близости от частного дома местной жительницы. Осколками были повреждены помещения и хозяйственные постройки. Также на днях зафиксирован обстрел населенного пункта Золотое-4. Там под огонь оккупантов попал жилой дом гражданки К», – говорится в сообщении пресс-центра.

В пресс-центре также проинформировали, что в результате обстрелов со стороны НВФ никто из мирных жителей не пострадал.

«Таким образом оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью мирных жителей Донбасса и еще раз подтвердили открытое игнорирование Минских договоренностей и Международного гуманитарного права», – отметили в пресс-центре операции Объединенных сил.