Итоги забастовки горняков в «ЛНР»: Долги выплатят, но шахту все равно законсервируют

В «ЛНР» протестующие горняки шахты «Никанор-Новая» (Перевальский район, г. Зоринск) поднялись на поверхность. Об итогах забастовки сегодня, 5 мая, сообщили местные жители в соцсетях.

В частности, 4 мая вечером под землю спустился «министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР» Павел Мальгин. Он договорился о прекращении забастовки. Горнякам было обещано выплатить всю текущую задолженность (прямая задолженность – почти полгода) до 25 мая. Кроме того, 4 мая шахтерам перечислили 2-х месячную задолженность – за октябрь и ноябрь 2019 года.

«Так что просто закрыть шахту и "забыть" долги не вышло. Что касается "сухой консервации" шахты, то это решение остается в силе (решение утвердили не в ЛНР). Шахту переведут в "Углереструктуризацию" и оставят 200 работников. Кого – рассмотрят списочно», – резюмируют в местном паблике.

Шахтеров, которые выехали на поверхность, собравшиеся работники шахты, их семьи встречали аплодисментами и криками «Спасибо!».

Напомним, в «ЛНР» на шахте «Никанор-Новая» 29 апреля началась забастовка шахтеров – 38 горняков отказались подниматься из забоя на поверхность. Основные требование: выплатить задолженность по заработной плате, которая суммарно составляет около 20 месяцев, а также не закрывать шахту. 2 мая сообщалось, что под землей уже было 50 бастующих. Благодаря акции протеста 1 мая работникам выплатили оклады за 2 месяца. Но люди продолжили акцию, настаивая на полном погашении долга, сохранении предприятия и чтобы против протестующих не вводились силовые санкции. Также они требовали, чтобы к ним допустили «республиканские» СМИ.

4 мая на бастующую шахту приехал «министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР» Павел Мальгин.