НВФ продолжают препятствовать работе ОБСЕ на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) продолжают препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе. Об этом сообщается в оперативном отчете Миссии, обнародованном 4 мая.

«30 апреля и с 1 по 4 мая члены вооруженных формирований снова запрещали доступ патрулям СММ при их попытках попасть в неподконтрольные правительству районы по официальным дорожным коридорам: пять раз в Донецкой области и дважды в Луганской. Кроме того, патрулям Миссии отказывали при дальнейших попытках проезда/прохода в подконтрольные правительству районы: два раза в Донецкой области и трижды в Луганской. При этом 30 апреля члены вооруженных формирований значительно задержали патруль Миссии при попытке проезда в подконтрольные правительству районы по официальному дорожному коридору в Донецкой области», – говорится в документе.

Так, 30 апреля на блокпосту восточнее неподконтрольного украинским властям Кременца (Донецкая обл.) члены НВФ в течении более 6 часов не пропускали патруль СММ ОБСЕ проследовать в подконтрольные украинскому правительству районы, заявив, что у СММ нет разрешения на пересечение.

«Патрулю Миссии впоследствии разрешили проехать до нулевого блокпоста вооруженных формирований вблизи н. п. Александровка (неподконтрольный правительству, 20 км к юго-западу от Донецка), где один из членов патруля СММ пешком проследовал в подконтрольные правительству районы», – отметили в ОБСЕ.

30 апреля и с 1 по 4 мая на блокпосте южнее моста у Станицы Луганской (Луганская обл.) члены НВФ снова в трех случаях запретили патрулям Миссии проход в подконтрольные украинскому правительству районы и дважды – в неподконтрольные, сославшись на то, что блокпост закрыт в связи с COVID-19.

1 и 3 мая на блокпосте вблизи неподконтрольной украинским властям Еленовки (Донецкая обл.) члены вооруженных формирований дважды отказали патрулям СММ в проезде в подконтрольные украинскому правительству районы, заявив, что у Миссии нет разрешения на проезд, и в двух случаях не пропустили наблюдателей в неподконтрольные правительству районы, ссылаясь на карантинные ограничения в связи с COVID-19.

2 и 4 мая на блокпосте возле неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) команда Миссии безрезультатно прождала, чтобы члены НВФ убрали дорожное заграждение и разрешили патрулю проехать в неподконтрольные украинскому правительству районы.

2 мая блокпосту, расположенном в 600 м к западу от неподконтрольного Верхнешироковского (до переименования – Октябрь, Донецкая обл.), патрулю Миссии вновь не удалось проследовать в неподконтрольные правительству районы из-за наличия 3 противотанковых мин на деревянной доске у блокпоста посреди дороги, ведущей в Верхнешироковское. Также сообщается, что член НВФ отказался разговаривать с наблюдателями.

«Эти регулярные недопуски Миссии на блокпостах вооруженных формирований во время попыток СММ пройти/проехать в неподконтрольные правительству районы начались 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области (см. предыдущие оперативные отчеты СММ). Такие ограничения свободы передвижения СММ через линию соприкосновения препятствуют выполнению ее мандата по всей стране», – отмечают в ОБСЕ.