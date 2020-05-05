Сводка из зоны ООС за 4 мая: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 12 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов со стороны НВФ 1 украинский военный был ранен. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Верхнеторецкого – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у Красногоровки из минометов калибром 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

у Новотроицкого, Авдеевки и Старогнатовки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Водяного – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Широкино – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел огонь по позициям Объединенных сил:

у Крымского – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов;

у Орехово – из минометов калибром 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник из минометов калибром 82 мм обстрелял украинские позиции у Невельского.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за минувшие сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 104 единицы. Применялись минометы калибром 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков Старомихайловка и Александровка, а также поселок Верхнеторецкое Нижнее вблизи Ясиноватой. Накануне вечером трое детей и один мужчина получили ранения в поселке Александровка на западе Донецка в результате обстрела. Также зафиксированы повреждения кровли и стен в двух жилых домах по ул. Горького. Кроме того, в поселке Верхнеторецкое Нижнее была повреждена линия электропередач».

В «ДНР» также заявляют, что «украинские военные сегодня утром обстреляли с применением минометов поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и села Березовское. Огонь велся из минометов калибром 120 мм и автоматических станковых гранатометов».