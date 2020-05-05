В Украине за сутки зафиксированы 366 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки, 4 мая, в Украине выявлены 366 новых случаев заболевания COVID-19. За все время коронавирусом заболели 12697 людей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 мая, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 366 человек. Из них 26 детей и 92 медицинских работника. Были госпитализированы 100 человек. Зафиксированы 13 летальных случаев, среди них большинство имели сопутствующие хронические заболевания. При этом хорошая новость – 256 пациентов выздоровели. В целом за все время пандемии в Украине заболели 12697 людей. Из них 881 ребенок, а также 2479 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 1875 человек, а летальных случаев 316», – сообщил глава Минздрава.

Максим Степанов также проинформировал, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой (61), Одесской (42) областях и городе Киеве (48).

Отметим, что по данным Министерства здравоохранения Украины по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 83 случая заболевания COVID-19, в Луганской – 38.