В Луганской области зарегистрирован новый случай COVID-19 (Карта)

На Луганщине за прошедшие сутки выявили один новый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«По состоянию на 5 мая в области зарегистрированы 38 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19. За сутки добавился 1 человек по Лисичанску, который был обследован, как контактный с заболевшим. Выздоровели 8 человек. 30 человек продолжают лечение (11 – в стационарах, 19 – амбулаторно)», – сообщили в центре.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 5 мая в Украине коронавирусом заболели 12 697 человек (1 875 человек выздоровели, также зафиксированы 316 летальных случаев). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 83 случая COVID-19.

В «ДНР» по состоянию на 4 мая выявлены 128 случаев COVID-19 (16 человек выздоровели, 4 пациента скончались), в «ЛНР» – 144 случая заболевания (12 человек выздоровели, 1 – скончался).