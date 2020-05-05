В «ДНР» коронавирус выявили еще у пяти человек

В «ДНР» по состоянию на 10:00 сегодня, 5 мая, выявлены 133 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно проведенным исследованиям 4 мая, выявлены 5 случаев заболевания COVID-19. Положительные результаты тестирования были у 3 взрослых и 2 детей из числа контактных лиц с заболевшими COVID-19. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщают в «ДНР».

Всего с начала пандемии в «ДНР» подтверждены 133 случая COVID-19:

на лечении – 113 чел.;

выписаны – 16 чел.;

летальных случаев – 4 чел.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 5 мая в Украине коронавирусом заболели 12 697 человек (1 875 человек выздоровели, также зафиксированы 316 летальных случаев). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 83 случая COVID-19, Луганской области – 38 случаев.

В «ЛНР» по состоянию на 4 мая – 144 случая заболевания (12 человек выздоровели, 1 – скончался).