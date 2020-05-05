В армии коронавирусом болеют 38 человек

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро сегодняшнего дня, 5 мая, COVID-19 болеют 38 человек. За минувшие сутки новых случаев заболевания не выявлено. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«На 07:00 5 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеют 38 человек. Также за период пандемии выздоровели 40 человек и 2 летальных случая», – говорится в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 268 человек. У 121 военнослужащего изоляция заканчивается в ближайшие 3 дня.

«За прошедшие сутки новых случаев инфицирования острой респираторной болезнью COVID-19 не зафиксировано», – подчеркнули в Командовании Медицинских сил.

«По сообщению Коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета "ОДИКБ" от 02.05.2020г. при печати результатов анализа ПЦР были ошибочно внесены положительные результаты в отношении трех военнослужащих Харьковской области, о которых мы сообщили в утренней сводке 03.05.2020г. Таким образом количество личного состава, болеющего острой респираторной болезнью COVID-19 уменьшилось на три человека», – отметили в Медицинских силах ВСУ.

Военные медики также проинформировали, что за время пандемии в Вооруженных силах Украины в целом учтены 80 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В настоящее время болеют 38 человек, выздоровели 40 человек, летальные случаи – 2 человека.