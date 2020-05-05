Денис Шмыгаль заявил, что карантин продлят и после 22 мая

Карантин в Украине продлили до 22 мая, однако на этом он не закончится. Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что и после этой даты он будет продлеваться, но с переходом на следующие этапы послабления ограничительных мер. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, пишет «Сегодня».

«Сегодня Украина проходит пик, так называемое "плато", когда 17 дней подряд у нас количество заболеваемости приблизительно одинаковое каждый день и колеблется в пределах допустимых показателей. С 11 мая мы предполагаем стабилизацию ситуации и возможность облегчения карантинных мер», – сказал глава правительства.

Денис Шмыгаль дал понять, что карантин будет продлеваться и дальше после 22 мая.

«Почему карантин будет продлеваться и дальше… ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения, – ред.), сегодня (4 мая, – ред.) было заявление, что продлевается время оглашенной пандемии на два месяца. То есть это означает, что в мире количество заболеваемости растет, эпидемия распространяется и Украина находится все еще под угрозой. Но сегодняшний день Украина должна искать баланс между карантинными мерами, сохранением умеренной ситуации по распространению эпидемии и разогревом экономики с возвращением малого и среднего бизнеса к работе», – сказал премьер.

В то же время в эфире «Украинского радио» глава правительства даже заговорил о начале конца эпидемии в Украине, передает «Интерфакс-Украина».

«По расчетам, пик завершится в районе 8-9 мая, и с 11 мая, если не будет нарушения карантинного режима гражданами, надеемся и ожидаем начала уменьшения роста числа заболевших и начала того этапа, когда количество выздоровевших будет превышать (количество заболевших, – ред.). Это, фактически, начало завершения эпидемии в Украине в медицинских определениях. И это означает, что можем идти на первый этап послабления», – сказал Шмыгаль.