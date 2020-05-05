Еще 18 человек: В «ЛНР» резко выросло количество заболевших COVID-19

В «ЛНР» зарегистрированы 162 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня, 5 мая, сообщила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко, передают местные интернет-ресурсы.

«На сегодняшний день в ЛНР зарегистрированы 162 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции», – заявила Пащенко.

«За истекшие сутки это 18 человек: 15 человек – это город Луганск, все госпитализированы в 4-ю городскую больницу Луганска, 13 из них – это контактные по предыдущим случаям подтвержденного коронавируса. Еще 3 случая: 2 человека (прибыли) из-за пределов ЛНР и один человек – это Свердловск (после переименования – Свердловск, – ред.)», – уточнила она.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 5 мая в Украине коронавирусом заболели 12 697 человек (1 875 человек выздоровели, также зафиксированы 316 летальных случаев). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 83 случая COVID-19, Луганской области – 38 случаев.

В «ДНР» выявлены 133 случая COVID-19.