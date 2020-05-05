Второй этап медреформы в Украине: Министр озвучил катастрофические последствия

Медицинская реформа в нынешнем виде грозит катастрофическими последствиями для украинцев. Об этом сегодня, 5 мая, на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Тот процесс, который стартовал 1 апреля (второй этап медреформы, – ред.), трудно назвать реформой. На самом деле, он не предполагает ничего хорошего ни для медиков, ни для пациентов. Более того, никто из адептов этих процессов до конца не осознает катастрофических последствий которые ощутят на себе украинцы», – сказал глава Минздрава.

Министр подчеркнул, что говорит об этом, «опираясь на цифры и факты, которые мы получили во время аудита медицинской сферы».

«Медреформа в том виде, в котором мы получили, означает увольнение более 50 тыс. медработников, она предполагает закрытие 332 больниц. Все это из-за дефицита финансирования. Если ситуацию пустить на самотек, то единичные видеообращения об увольнении врачей и забастовках медиков станут ежедневными массовыми явлениями. Мы не допустим этой несправедливости», – сказал Степанов.

По словам главы Минздрава, дефицит наблюдается в 984 больницах из 1747, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины. Более половины больниц в 2020 получат финансирование меньше, чем это было в 2019.

«Наша команда работает над тем, чтобы немедленно изменить ситуацию. Чтобы не было массового увольнения медиков и закрытия больниц. Это не означает что мы собираемся сворачивать реформу. Напротив, ее нужно реализовать, но существенно изменив, учитывая украинские реалии и исправив допущенные во время планирования ошибки», – сказал министр.