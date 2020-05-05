На Донетчине полицейского подозревают в получении взятки

Следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Краматорске, сообщили о подозрении оперуполномоченному одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области. Мужчина подозревается в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Об этом сегодня, 5 мая, сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, полицейский требовал и получил от гражданина 20 тыс. грн за непривлечение его к уголовной ответственности в рамках уголовного производства по факту хранения наркотических веществ.

«В ходе санкционированного обыска автомобиля, которым пользовался оперуполномоченный, следователи ГБР изъяли более 70 пакетов с веществами, похожими на наркотические и психотропные средства, а также электронные весы. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 120 тыс. грн», – сообщили в ГБР.

В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.