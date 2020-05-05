В окрестности Павлополя прилетела неуправляемая авиационная ракета (Фото)

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) запустили по окрестностям Павлополя (Волновахский р-н, Донецкая обл.) неуправляемую авиационную ракету. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, 4 мая в окрестностях Павлополя, в нескольких десятках метров от жилых домов украинскими военнослужащими была обнаружена неуправляемая авиационная ракета С-8.

По предварительной информации, ракета была выпущена накануне НВФ с неподконтрольного украинским властям населенного пункта Верхнешироковское (до переименования – Октябрь).

К счастью, ракета не разорвалась. Никто из местных жителей не пострадал.

Данный случай был задокументирован соответствующими следственными органами, после чего инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил Украины обезвредили ракету на месте путем подрыва.

Вероятно, запуск С-8 был осуществлен с самодельной наземной пусковой установки.

«Поскольку ракета была неуправляемой, очевидным является тот факт, что оккупанты целились непосредственно в направлении населенного пункта. Такими действиями захватчики еще раз продемонстрировали свое циничное отношение к местному населению и сознательно подвергли мирных граждан опасности», – отметили в штабе ООС.