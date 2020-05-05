Ермак надеется, что местные выборы в 2020 году пройдут и на неподконтрольном Донбассе

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что по-прежнему надеется на проведение местных выборов в октябре 2020 года на всей территории Украины, включая временно неподконтрольные украинскому правительству районы Донецкой и Луганской областей, передает «Интерфакс-Украина».

Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии «Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинской Белого Дома», организованной Atlantic Council 4 мая, отвечая на вопрос о том, может ли быть перенесена дата проведения местных выборов в Украине. Ермак отметил, что пока это вопрос не обсуждался в Офисе президента и дата местных выборов остается неизменной.

«И я верю, что нам удастся провести местные выборы, в частности, сегодня на неподконтрольных территориях. В целом на всей территории нашей страны. И эти выборы по украинскому законодательству, основываясь на всех принципах Копенгагенской конвенции, будут очень мощным путем прекращения войны на Донбассе», – подчеркнул глава ОП.

Ермак отметил, что соблюдение принципов Копенгагенской конвенции дает возможность выполнить все условия Украины по безопасности для проведения таких выборов. «Это касается и вывода иностранных формирований, и передачи границы под контроль [Украины] и всего остального», – отметил он.