На Донетчине правоохранитель заявил на другого из-за обстрела автомобиля, – СМИ

В Покровске (Донецкая обл.) правоохранитель во время службы якобы обстрелял автомобиль полицейского. На данный момент ситуация расследуется. Об этом пишет УНН со ссылкой на правоохранителей.

Оперуполномоченный Покровского отдела полиции заявил, что 1 мая правоохранитель, лицо которого было скрыто маской, стрелял в направлении его автомобиля, на котором он двигался по проезжей части. В результате выстрелом было повреждено переднее стекло автомобиля с пассажирской стороны.

Как стало известно изданию, теруправление Государственного бюро расследований, расположенное в Краматорске, приняло заявление полицейского и начало расследование. Попутно выяснилось, что в день инцидента сотрудниками этого же ТУ ГБР проводились следственные действия в Покровске, и среди фигурантов, у которых проводились обыски, числится и оперуполномоченный, а автомобиль был изъят в рамках проводимых следственных действий.

Как сообщалось ранее, на Донетчине полицейского подозревают в получении взятки