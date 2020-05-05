Покупателям на входе меряют температуру: На Луганщине открыли два рынка (Фото)

На Луганщине открылись два агропродовольственных рынка – в Рубежном и Сватово. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Как рассказали в пресс-службе, возобновили работу ГП «Рубежанский рынок» и ГКП «Сватовский городской рынок». Промышленные площадки придерживаются всех мероприятий санитарной безопасности.

«Первый день работы в условиях карантина показал, что администрация рынка смогла обеспечить все требования безопасности людей, которые здесь находятся, а продавцы должным образом соблюдают соответствующие рекомендации. Они в защитных масках и перчатках. Их рабочие места разделены от покупателей заслоном из прозрачной пищевой пленки», – отметил первый заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Луганской области Андрей Хорошко, комментируя работу рынка в Рубежном.

Также на входе в рынок посетителям измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком.

В ближайшее время планируется открыть ГП «Центральный рынок г. Северодонецка».