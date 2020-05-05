Большая стройка: В этом году на Донетчине появятся 5 новых стадионов

В четырех городах Донецкой области до конца 2020 года должны открыться 5 новых стадионов. Два из них построят в Краматорске, работы на объектах идут по графику. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского горсовета.

По словам заместителя начальника управления физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации Натальи Точиловой, в рамках проекта «Большая стройка» в течение 2020 года в Донецкой области будет построено футбольное поле в парке «Сад Бернацкого» в Краматорске, стадионы в городах Волноваха, Славянск и Селидово и спортивно-оздоровительный комплекс в Краматорске.

Общий объем финансирования этих 5-ти проектов составляет почти 114 млн грн, из которых 76,2 млн грн – это средства Государственного фонда регионального развития, остальное – средства местных бюджетов и субвенции на социально-экономическое развитие территорий.

Как сообщили в Краматорском горсовете, работы на обоих объектах в городе идут по графику: строительство футбольного поля в «Саду Бернацкого» фактически завершено, строительство спортивно-оздоровительного комплекса по улице Парковой возле детско-юношеской спортивной школы №2 продолжается.

«Согласно проекту, в комплексе будет оборудованное дренажной системой футбольное поле с искусственным покрытием размерами 105x68 м, легкоатлетические дорожки по кругу, сектор для прыжков в длину, спортивные площадки для занятий воркаутом и пляжным волейболом, теннисный корт, трибуны для зрителей, хозяйственные постройки, раздевалки и подсобные помещения, а также освещение», – рассказали в горсовете.

Как отмечается, это будет общегородской объект, доступный без ограничений для всех жителей города, включая маломобильные группы. Также к объекту планируют проложить подъездную дорогу и оборудовать автомобильную стоянку на 25 мест.

При отсутствии перебоев в финансировании комплекс будет открыт для посетителей 30 сентября.