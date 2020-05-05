В «ЛНР» скончался врач-отоларинголог, у которого был подтвержден коронавирус

Врач-отоларинголог из неподконтрольного украинским властям Первомайска (Луганская обл.) сегодня, 5 мая, скончался от коронавирусной пневмонии. Об этом сообщила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко, передают местные интернет-ресурсы.

«Сегодня, к сожалению, мы понесли утрату. У нас констатирована смерть врача-отоларинголога из Первомайска. Это наш коллега 64-х лет, который оказывал помощь пациентам, в том числе, как выяснилось, и с коронавирусной инфекцией», – рассказала Пащенко.

«Он был инфицирован, 15 апреля был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция", затем переведен в 4-ю городскую больницу Луганска, где в начале мая переведен на искусственную вентиляцию легких. И в течение недели от коронавирусной пневмонии наш коллега скончался», – уверяет «министр».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 5 мая в Украине коронавирусом заболели 12 697 человек (1 875 человек выздоровели, также зафиксированы 316 летальных случаев). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области подтверждены 83 случая COVID-19, Луганской области – 38 случаев.

В «ДНР» выявлены 133 случая COVID-19 (4 летальных), в «ЛНР» – 162 случая.