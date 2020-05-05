Решать будут военные: Резников рассказал, когда могут открыть КПВВ на Донбассе

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пока остаются закрытыми, в процессе выхода из карантина решение об их открытии будет принимать командование операции Объединенных сил. Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью «Lb.ua».

Он отметил, что в отношении поэтапного выхода из карантина все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации и отсутствия резких вспышек инфицирования.

«Если у нас не будет испанского, итальянского варианта, мы сможем постепенно делать какие-то вещи, позволяющие оживляться экономике, с соблюдением всех мер предосторожности. Вопрос открытия КПВВ и внешних границ будет, естественно, в этой этапности обязательно учтен. Поэтому мы очень внимательно следим за тем, что происходит там», – сказал Резников.

По его словам, если эпидемиологическая ситуация на неподконтрольной территории будет носить угрожающий характер, режим пересечения через КПВВ будет ограничен.

«И здесь есть нюанс: решение принимается командованием ООС, в чью компетенцию это входит. Мы советуемся, что-то рекомендуем, но решения и ответственность остаются за командованием ООС», – подчеркнул вице-премьер.

Резников также отметил, что главная угроза – «это жизнь и здоровье наших граждан, которые находятся там в заложниках».

«Это то, за что мы переживаем. Наша задача – максимально обеспечить аптеки и больницы всем необходимым для граждан Украины, проживающих здесь: маски, костюмы, тесты и так далее. И, конечно, мы готовы оказывать любое содействие в поставке гуманитарной помощи от международных гуманитарных организаций нашим гражданам, проживающим там. Невзирая на то, что оккупант, согласно Женевским конвенциям, несет ответственность за мирное население, мы все равно будем бодаться. Сегодня даже гуманитарные грузы от Международного комитета Красного креста туда попадают совместно с Украиной», – сказал глава Минреинтеграции.

Резников добавил, что на неподконтрольной территории скрывают случаи заболеваний коронавирусом и даже не до конца знают истинную картину из-за отсутствия тестов.