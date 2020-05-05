На Донетчине волонтеры помогают людям, ожидающим возможности пересечь КПВВ «Майорское»

В Бахмуте (Донецкая обл.) волонтеры гуманитарной миссии «Пролиска» помогают людям, которые ожидают проезда на КПВВ «Майорское». Об этом сегодня, 5 мая, сообщает пресс-служба Миссии.

«На горячую линию гуманитарного центра "Пролиска – Майорск", работающего при поддержке UNHCR Ukraine – Aгентство ООН по делам беженцев в Украине, обратились люди, которые не смогли вовремя пересечь линию разграничения в связи с приостановкой работы КПВВ "Майорское" из-за введения карантина с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции», – рассказали в организации.

Отмечается, что на данный момент выезда на неподконтрольную правительству Украины территорию в хостеле Бахмута ожидают 10 человек. По словам людей, у них закончились деньги и нечем оплачивать арендованное жилье и продукты.

«Благодаря программе помощи в сфере защиты от UNHCR Ukraine – Aгентство ООН по делам беженцев в Украине, бенефициары смогли продлить аренду жилья, чтобы находиться в хостеле, пока не появится возможность пересечь КПВВ "Майорское" и вернуться домой. Кроме того, сотрудники гуманитарного центра "Пролиска – Майорск" неоднократно доставляли в хостел продукты питания и средства гигиены. Также обратившимся за помощью привезли защитные маски, чтобы они могли выйти на улицу, в аптеку или магазин», – сообщили в пресс-службе.