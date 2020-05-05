В «ДНР»: В Шахтерске мужчина пытался изнасиловать 9-летнюю девочку

В неподконтрольном украинским властям Шахтерске (Донецкая обл.) мужчина пытался изнасиловать 9-летнюю девочку.

Как сегодня, 5 мая, сообщает пресс-центр «МВД ДНР», в «полицию» обратился житель одного из поселков города и сообщил о попытке сексуального насилия в отношении его 9-летней племянницы.

«Полицейские» установили, что подозреваемый, проходя вечером вблизи одной из школ города в состоянии алкогольного опьянения, увидел гулявшую во дворе знакомую девочку и вступил с ней в беседу. Во время разговора он заманил ребенка в густую растительность и попытался совершить действия сексуального характера, однако девочке удалось вырваться и убежать от насильника.

37-летний ранее неоднократно судимый мужчина предпринял попытку скрыться, однако его местонахождение было установлено, он задержан.

Как уверяют в «ДНР», в отношении задержанного открыто «уголовное производство», максимальное наказание, которое ему грозит – до 20 лет лишения свободы. «Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – сообщают в «республике».