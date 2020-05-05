На Донетчине уже 14 человек преодолели коронавирус

В Донецкой области 14 человек выздоровели от COVID-19, из них 3 медицинских работника. Об этом сегодня, 5 мая, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он напомнил, что в целом с начала эпидемии в области зарегистрированы 84 случая заболевания. В том числе за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 3-х медицинских работников.

«Вчера было проведено 98 ПЦР-исследований, 3 исследования показали позитивный результат на коронавирус. Все эти образцы – медицинских работников из областной больницы. Один из них (мужчина) был госпитализирован, двое женщин остались на самоизоляции», – рассказал Педенко.

Он также отметил, что по результатам вчерашних исследований подтвердилось выздоровление еще одного пациента. «Это врач "скорой помощи" из Мариуполя. И таким образом, у нас 14 человек выздоровели, из них 3 медицинских работника», – сообщил Педенко.

В области за весь период подтвердили З летальных случая коронавирусного заболевания. По состоянию на 5 мая стационарное лечение проходят 13 человек.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 5 мая в Украине коронавирусом заболели 12 697 человек (1 875 – выздоровели, 316 пациента скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 38 случаев (8 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» выявлены 133 случая COVID-19 (16 человек выздоровели, 4 пациента скончались). В «ЛНР» – 162 заболевших (12 человек выздоровели, о летальных случаях в «ЛНР» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека).