На Донетчине 14-летняя девушка пыталась отравиться таблетками: Подробности

В Славянске (Донецкая обл.) 14-летняя девушка приняла 20 таблеток жаропонижающего препарата из-за ссоры с парнем. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

Сообщается, что мать девушки заметила ухудшение состояния здоровья дочери и вызвала «скорую». Как оказалось, она сознательно приняла около 20 таблеток жаропонижающего препарата, который нашла дома в аптечке.

«В полицию поступило сообщение от врачей реанимационного отделения, которые сообщили, что к ним доставлена несовершеннолетняя с признаками медикаментозного отравления. Сотрудникам ювенальной превенции родители рассказали, что девушка выпила таблетки из-за ссоры с парнем», – сообщили в пресс-службе.

В полиции также отметили, что соседи характеризуют семью как благополучную, в поле зрения правоохранительных органов или социальных служб семья не попадала. Девушке оказана медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает. Некоторое время она будет находиться под наблюдением медиков. Также с подростком будет работать психолог.