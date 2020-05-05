Электронная очередь: В правительстве намерены изменить механизм верификации и выплат ВПЛ после карантина

В Кабмине прорабатывают механизм возобновления соцвыплат наличными внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) после окончания карантина, который позволит избежать скопления людей на контрольных пунктах въезда-выезда. Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью «Lb.ua».

Он напомнил, что парламент проголосовал, а Кабмин выдал постановление, согласно которому обязательная верификация в течение 60 дней, чтобы не утратить статус ВПЛ и получение социальных выплат на руки, – была приостановлена.

«Сегодня нет выплат наличными. Все начисления производятся на счета. После окончания карантина будет еще 30 дней дополнительно, в течение которых верификация не является обязательной – переходный период, чтобы избежать паники», – сказал Резников.

По его словам, как вице-премьер он курирует ряд министерств, в частности, Министерство ветеранов, Министерство социальной политики и Министерство обороны. С министром социальной политики Мариной Лазебной обсуждался ряд возможных мер на стыке Министерства реинтеграции и Министерства соцполитики.

«Мы будем готовить программу с задействованием реестров ВПЛ, Пенсионного фонда и Минсоцполитики, в зависимости от того, кто у нас является субъектами социальной помощи. Многие имеют электронное удостоверение, те же пенсионеры. И мы хотим использовать его для упрощения жизни людей в перспективе. Например, было бы ведь здорово, если бы его можно было использовать для пересечения КПВВ: человек заходит в свой личный кабинет, запрашивает разрешение на пересечение границы, и службы его выдают», – пояснил Резников.

По его мнению, электронная очередь поможет избежать одномоментных столпотворений на КПВВ.

«Люди будут знать, в какой день они пересекают КПВВ, что их ждут в "Ощадбанке". Мы понимаем, какое количество наличности должно быть саккумулировано в отделениях "Ощадбанка" для того, чтобы сделать выплаты даже по карточкам. Поэтому мы создаем рабочую группу "Ощадбанк"– Минсоцполики – Минреинтеграции – Погранслужба – военные ООС – Служба безопасности Украины. И проработаем этот механизм, чтобы люди могли в установленный день пересечь КПВВ, продлить свою верификацию, получить деньги, сделать покупки», – рассказал вице-премьер.

Он также сообщил, что в год регистрируется 13 млн пересечений через КПВВ, больше 1 млн пересечений в месяц.

«Мы не знаем, сколько продлится карантин, пенсионные выплаты, иные соцпакеты будут накапливаться. Сегодня реципиентов этой помощи, по последним данным, 600 тысяч», – отметил Резников.

Глава Минреинтеграции добавил, что новая система позволит провести верификацию, сколько человек живут на временно неподконтрольной украинским властям территории и сколько – на подконтрольной части Донецкой и Луганской областей.