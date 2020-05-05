Зеленский утвердил состав украинской делегации в ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 5 мая, сообщает пресс-служба президента.

Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет президент Украины в 1994 – 2005 годах Леонид Кучма, который обеспечивает преемственность и незыблемость украинских позиций.

В состав делегации также вошли:

вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы делегации);

председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины Александр Мережко (заместитель главы делегации);

заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам);

председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам);

заместитель министра обороны Украины Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности);

председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Украины Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).

Согласно документу, глава украинской делегации и его первый заместитель могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.

На Министерство иностранных дел Украины возлагается организационное, информационное, консультативное и иное обеспечение деятельности делегации Украины в ТКГ.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который по поручению главы государства модерирует деятельность украинской делегации в ТКГ, отметил, что этот указ президента дополнительно регламентирует состав украинской делегации, а также определяет сегмент ответственности каждого ее члена.

«Процесс урегулирования ситуации на Донбассе сложный, а потому должен продолжаться непрерывно. Украина хочет занимать более жесткую и инициативную позицию, потому что нам нужны существенные сдвиги в целом ряде проблем. Нужны более четкие определения спорных и конфликтных точек и более рельефное обозначение собственных позиций», – сказал Ермак.

Он отметил, что Владимир Зеленский пристально следит за деятельностью ТКГ и заинтересован в интенсификации работы группы для получения более весомых результатов.