Портулак, катарантус, цинерария: В Донецке показали, какие цветы высадят на клумбах (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке вдоль дорог, около театров и в парках культуры и отдыха начали оформлять клумбы – всего планируют высадить более 200 тыс. цветов. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Цветы для клумб выращивают флористы Донецка в теплицах коммунального предприятия «Зеленое строительство». Стаканчики с цветами собирают в ящики для транспортировки.

Одна из сотрудниц Евдокия, которая с 19 лет работает в теплицах, называет выращиваемые виды: портулак, антиринум, цинерария, хлорофитум, тагетис, петунии, катарантус и другие.

Каждый год в Донецке высаживают новые разновидности растений. Как украшать клумбы, решают ландшафтные дизайнеры. Как рассказала старший прораб КП «Зеленое строительство» Людмила, инженер по ландшафтному проектированию создает рисунок и компонует цветы по цветовой гамме. Линии должны быть ровные, растения не должны мешать друг другу.

Всего в этом году флористы подготовили 320 тыс. цветков, 210 тыс. из них – для парков, бульваров и улиц Донецка. Остальные отправят в другие города неподконтрольной части Донетчины.