В «ДНР»: Что под водой в карьере возле села Стыла (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки Олег с участниками клуба дайверов из неподконтрольного Донецка побывали на водоеме, где погрузились на дно.

Водоем – карьер – находится в районе неподконтрольного села Стыла (Старобешевский р-н). Подводные пловцы надели специальные костюмы, закрепили баллоны и погрузились в воду.

Как рассказал Олег, он ходил по кругу, вдоль берега, но глубины больше 20 метров не нашел. Самое глубокое место, где свыше 50 м, можно найти, только зная, где искать. Мужчина показал, что находится под водой: местами – гладкое дно, местами – заросшие илом коряги, камни.

«Видимость не очень под водой», – отметил горловчанин.